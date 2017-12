Ano, přes program Putty to jde, zadám heslo a jsem tam. Jaké informace mám prosím doplnit? Jedná se o úplně čistou instalaci serveru bežící na Debianu.



"přes program Putty to jde" znamena ze sa ti da prihlasit na server alebo ze sa ti da prihlasit na server a potom spustit mysql -u root -p a dostanes sa do databazy?lebo ak sa takto nedostanes do databazy tak musim rootovi na localoste pridelit prava na pristup k danej databaze - napriklad pomocou mysql usera a prikazov grant:mysql -u mysqlGRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION;FLUSH PRIVILEGES;alebo musis spravit noveho usera pre phpmyadmin https://askubuntu.com/questions/763336/cannot-enter-phpmyadmin-as-root-mysql-5-7 a tomu pridelit prislusne prava.