jak prohlížeč (+jwplayer) na DVTV zjistí preferenci DASH nad HLS? Jak přepsat

Zjistil jsem, že DASH video je komplikovaná srágora, protože na DVTV stahuje jednotlivé TS soubory, které jsou nějak zašifrované a webworker je tedy musí nějak dešifrovat. prostě moderní webová srágora na ntou. Kromě toho to je zátěž pro server, než když jednoduše hodí na web jeden mp4 soubor (možná na uplně pravda, pokud má jít o nějaké velké streamování) ... Samozřejmě Dvtv mám bez reklamy v pohodičce, stačí blokovat cookies(nebo inline scripty, jenže bez nich ani prd nejde, ale na "chudých=text/obrázkobých"stránkách rapidní řešení) a pak klasické blokování ...Přímo ve zdrojáku videa na dvtv je konfigurace pro jwplayer , která obsahuje jednak linky na funkční mp4 soubory, ale vedle toho odkaz na mpd soubor.zajímalo by mě, proč na stránkách DVTV mi tedy se stává, že prohlížeč chromium si zvolí DASH, ačkoli mp4 přímo browser taky umí přehrát. Podle mě to nějak souvisí s User agentem potažmo OS nebo co browser reportuje přes podobný způsob jako tento esenciální userjs