Firefox-Unresponsive script

A script on this page may be busy, or it may have stopped responding.

You can stop the script now, open the script in the debugger, or let the script continue.



Script: https://zpravy.včera.cz/HkA6HF…iiPdmTR-1TbVyAHk line 1 > eval:1



Na jednom nejmenovaném zpravodajském serveru mi v poslední době začala vyskakovat hláška Warning: Unresponsive script, přičemž prohlížeč na několik sekund zamrzne.Je tam i checkbox "Don't ask me again", ale ten nezafunguje, protože URL skriptu se změní. Zkoušel jsem to i v Chromiu, tam to zamrzne taky, ale nevyskočí žádná chyba. Otázka zní, co s tím? Prosím věcné odpovědi.