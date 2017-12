Jde uložit pomocí jQuery/JS/Ajax soubor na svůj server?

Podle toho, co a jak píšete soudím, že se v problematice příliš neorientujete. Napřed to chce nějaké základy. Zkuste Google, začít můžete třeba u dnes již poněkud zastaralého článku na webu jakpsatweb.cz - https://www.jakpsatweb.cz/programovani.html Stručně: jQuery je JavaScriptová knihovna pro usnadnění práce s JavaScriptem. Programy v JS (jQuery) běží na klientovi (čili v browseru).Pro řešení vašeho problému existují dvě možnosti:1. normální formulář: na serveru vytvoříte skript, který vygeneruje formulář, načtete soubor a dá jeho obsah jako hodnotu do vašeho prvku textarea. Pak musíte mít na serveru další skript, který formulář po odeslaání zpracuje, např. uloží na disk upravený obsah. jQuery na to nepotřebujete, ale spíš nějaký serverový jazyk - PHP, ASP, ASP.NET, node.js (to je zase JS, ale běžící na serveru), Ruby, Perl...2. použít AJAX (to si nechte, až budete zkušenější): Zde se vám hodí jQuery. Ale i pro AJAX musíte mít podporu na serveru (tedy pokud nechcete používat čistě jen metody HTTP (GET/PUT)) - musíte mít na serveru skript, který vám dodá obsah do browseru, a další skript, který obsah zase uloží.A nad tím vším visí různá bezpečností rizika, se kterými je třeba se nějak popasovat.Čili nebude to tak jednoduché.