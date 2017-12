JS canvas a dragging jako v mapách; přesnější float než double v JS

Delam jednoduchou JS aplikaci, ktera zobrazuje pomerne velky "zoomovatelny" obrazek (srovnatelny treba s mapou sveta, ale zde jsou nejake grafy). Tento obrazek (skupinu grafu) kreslim do canvasu pomoci javascriptu (ze serveru si to stahuje raw data). Rad bych, aby se to chovalo jako mapy.cz (maps.google.com apod.), aby tam slo plynule zoomovat, dragovat podkladovy obrazek (ten graf). Nevim zda to popisuju srozumitelne, proste me na grafu neco zaujme, tak si tam zoomnu, zjistim, ze chci videt neco vlevo/vpravo, tak si to pekne potahnu. Jak to teoreticky chapu, ale nevim jaka je nejlepsi cesta z hlediska implementace canvasu/obrazku v prohlizecich.



Mapy funguji tak, ze maji dlazdice a ze serveru tahaji obrazky, ktere potom serviruji. U toho canvasu by to slo resit podobne, ale zjistil jsem, ze je vyhodnejsi mit canvas na celou obrazovku a kreslit to do nej (mam jej taky rozparcelovany na bloky, je to nutne kvuli algoritmu kresleni a interpretace raw dat).



Otazkou je, zda pri dragovani vse resit v tom canvasu (a pokzade jej prekreslovat), nebo si canvas udelat o 1 blok (256x256 [px]) vetsi v osach X a Y proti tomu co je na obrazovce a dokud uzivatel neudela pohyb o vice nez je to co mam v canvasu vykreslene, tak jen posouvat tim canvasem. Canvas by se prekreslil jen kdyz uzivatel potahne mysi "moc daleko".



Resili jste nekdo neco podobneho ?



-------------



Druha otazka je jak udelam co nejrychlejsi vypocty nad float cisly v JS ktere potrebuji mit presnejsi nez double. Umim si celou aritmetiku naprogramovat sam pomoci celociselnych operaci (to je prvni reseni co mne napadlo), ale treba na to existuje neco lepsiho.



V JS bezne neprogramuju, tak se omlouvam za mozna zacatecnicke dotazy. Nechci pouzivat zadny framework, cisty js.