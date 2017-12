Pomoc s iptables pro dvě rozhraní na web serveru

Ahoj.



Jedná se o tento problém:



Linux má dvě síťové rozhraní (eth a vpn). Na VPN je statická ipadresa, na eth může být statická i z DHCP. Adresy na VPN se používají z rozsahu 10.0.0.0/8. Dané zařízení je vždy přiřazeno do sítě 10.x.y.0/24. Protože je rozsah 10.0.0.0/8 veřejně použitelný je možné, že eth rozhraní dostane z DHCP serveru adresu, která je ze stejného rozsahu jako je adresa na VPN rozhraní. Na zařízení běží web server, ssh server.



Problém:



paket přijde z VPN rozhraní -> je zpracován web serverem -> odpověď odchází na VPN rozhraní

paket přijde z eth rozhraní -> je zpracován web serverem -> odpověď odchází na eth rozhraní



Pokud jsou adresy obou rozhraní z jednoho rozsahu pak se dle routovací tabulky pakety pošlou na eth a vpn je nepoužitelná. Změna rozsahu na VPN rozhraní není možné, protože ip adresa se používá jako unikátní identifikace zařízení a každý zákazník má vlastní rozsah a na něm může být několik zařízení.



Řešní:



Chtěl jsem to vyřešit nastavení v iptables, že všecky pakety co přijdou z VPN rozhraní budou označeny "--set-mark" a poté při routování použiju další routovací tabulku, kde na označené pakety použiju defalt gateway VPN. Bohužel se mi to nedaří rozchodit a tak si nejsem jistej, zda je to vůbec správná cesta.



Předem děkuji za pomoc.



Vašek