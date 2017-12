No a co treba https://www.hamshop.cz/sdr-c40/sdr-rtl2832u-r820t2-i290/ Jinak je to prvni odkaz STFG. :-)Ono jsou v podstate stejne jediny rozdil je nejnizsi a nejvyssi prijimana frekvence. A podle obrazku by to mela bejt ta lepsi.Preju hodne zabavy.