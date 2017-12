Předstíráte na pohovoru/v práci nadšení?

99% inzeratu hleda ninju, superhrdinu, proste typka zapalenyho do te a te technologie, co ma 5000+ star github, minimalne 7 technickych blogu, objizdi vsechny mozny konference, ucastni se meetupu a ruznych it skupin, vsechno to stiha a je to pohodovej kamos na pokec do hospody.



Takovej clovek asi neexistuje nebo 1 z milionu. Na pohovoru dostanete autistu/znudeny/nasranyho typka a zjistite, ze vase napln prace je opet nejaka mrdka typu CRUD.



Holky z HR se snazej to napravit teambuildingem, ale lopatacka prace nadseni sama o sobe negeneruje.



Predstirate na pohovoru/v praci nadseni?