Cas vianocnych vecierkov

za poslednych 15 rokov som nezazil zlu vianocnu party (od 15 do 300 ludi).

vacsina firiem pre ktore som robil si dala dost zalezat na organizaciii party aj ked financne vysledky neboli extra uzasne, cize to nebolo"nieco niekde najdite, hlavne nech je to lacne".

viem si predstavit ze by som nesiel na party ak by som nemal dobre vztahy s kolegami a chodil do officu s odporom.

ak mas normalne vztahy v office a nejako extra tam nechces byt,tak sa tam ukaz na 1.5 hod a potom zmen podnik :-)