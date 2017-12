Neviem ci si to uvedomujes ale na sieti je 66681 nepotvrdenych transakcii. Ta fronta je mensia ako vcera ale furt bohovsky dlha. Takze si nachystaj 20$ v poplatkoch za tranzakciu



p.s. urob to takto presun si coiny na gdax je to ta ista firma ako coinbase a posli to odtial malo by to byt bez poplatkov



pozdravujem trollov a coin haterov