Pouzivam Debian Jessie stable myslim ze to bylo predinstalovane jako sablona u OVH.

Hodnekrat jsem ho uz updatoval bez problemu



Dnes jsem aktualizoval pres apt-get update && apt-get upgrade

pri upgradovani mi EXTLINUX napsal ze uz nema bootloader integraci a ze pokud nemam GRUB tak system nenabootuje



takze ted musim nainstalovat a nakonfigurovat z niceho nic grub a kdybych tu hlasku ignoroval tak opravdu uz nenabootuju po restartu?? Jestli to tak je, muze za to OVH nebo lidi z Debianu?