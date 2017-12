Hlavně se podívejte na statistiku atm/adsl interfejsu v modemu. To je to, co můžete nejvíc ovlivnit, to se týká přímo vás, linka mezi DSLAMem a modemem. A do toho by měla mluvit vzdálenost a nastavený profil na DSLAMu.

Pravda ještě můžete zkusit jiný splitter nebo jiný modem pro porovnání zda se to nezlepší.