Jak se branit vyhoreni v korporatu

Pracuju v korporatu jako .NET vyvojar a uz 5. tyden za sebou jsem nemel vikend. Je to 35 dni nonstop zahul, kdy nikdo nezna vinika, i kdyz je jasny, ze nekdo neco totalne posral, podcenil, spatna analyza... a my vyvojari to mame zehlit. Nedostava se k nam jine info nez ze mame prijit pristi vikend, jinak hrozi pruser. Tak tam chodime jak idioti. Nasel se jeden odvazny jedinec, ktery natvrdo rekl, ze ma rodinu a nebude to tolerovat, ale bylo mu naznaceno, ze pokud to zabali, tak budouci zamestnavatel se o jeho pristupu k praci dozvi a uz si pry neskrtne. Asi neni treba vysvetlovat, ze dotycny radeji upustil od sveho snazeni a prisel i dalsi vikend.



Jak se proti tomu branit? Zamestnanci vetsinou nikdo neveri a kdyz vas vase byvala spolecnost vykresli v negativnim svetle, tak jste nahrany. Chapu, ze nekdy se to nepovede a je potreba zabrat, ale neni prece mozny pozadovat 5 vikendu po sobe a navic vyhrozovat negativni referenci.



Manazer o vikendu prijede, zkontroluje, zda delame na tom, na cem mame delat. Rekne, ze vecerni pizzu hradi firma a zase se odlifruje sluzebni audinou domu. Jako fakt?