Zrušení bitcoin transakce

1) Transakce sama vyprší po cca 3 dnech až týdnu. Storno Bitcoin nezná. Trochu podobný by byl double spend, ale většina mempoolů jej (bez replace-by-fee) rovnou odmítne.



2) To záleží na transakci. Pokud má povoleno replace-by-fee, pak stačí v peněžence zvolit, aby se zvýšil poplatek (fakticky to způsobí double spend, který mempool přijme). Pokud nemá, lze použít child-pays-for-parent, kdy vyšlete novou transakci s vysokým poplatkem odvolávající se na stav té zaseknuté transakce, takže mineři musí potvrdit i tu předchozí, aby mohli potvrdit tu novou, nevýhoda je, že platíte za dvě transakce.