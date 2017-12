Google chce „Povolit přístup pro méně bezpečné aplikace“

Proč když se chci přihlásit k gmail z mobilu (symbian IMAP ,stejné nastaví imap.gmail.com, 993,465, SSL/TLS, ) to nejde - hlásí mi to na mobilu něco jako login failed, try again?



Mezitím mi na mail přišel mail od google, o pokusu o přihlášení a mezi řádky odkaz na funkci povolit přístup méně bezpečným aplikacím



"Některé aplikace a zařízení používají méně bezpečnou technologii přihlašování, která může způsobit, že váš účet bude zranitelný. Google doporučuje pro tyto aplikace vypnout přístup"



V čem je to technicky jiné, než klasický IMAP/SMTP? Nebo to už google taky považuje za zastaralé? Vím, totiž, že rozchodit v thunderbirdu taky vyžadovalo psí kusy jako vygenerování nějakého tokenu a autorizování, že to nešlo rovnou.



Má to něco dočinění s moderními způsoby zapezpečení jako OTP/2faktor/OAuth?



Psali mi, že Může to však vést k tomu, že váš účet bude zranitelnější, v čem tedy hekři budou mít jednodušší se dostat k memu účtu?



Jaké konkrétně