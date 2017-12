Z IT do HR

Prošel jsem mnoha korporáty. Všude to bylo stejný: máme tu pro tebe práci pro 3 a včera bylo pozdě. Zpočátku jsem to dával, pak jsem se začal bránit tím, že jsem měnil firmy. Ale vždycky to po čase sklouzlo k tomu samýmu. Už jsem to nedával a jednoho dne jsem vzal monitor, mrdnul ho o stěnu a odešel.



Do IT už se nechci vrátit. Je to pro mě peklo na zemi. Ale nějak se člověk živit musí, tak logicky mě napadlo HR v IT firmě. Zkoušel jsem rozesílat CV s motivačním dopisem ale pokud se někdo ozval, tak že mě hned zamítli. CV je napsaný normálně, protože jsem si ještě nechal zaplatit revizi od profi HR. Takže jedinej důvod je ten, že HR = 100% slepic a ty mezi sebe chlapa nepustěj nebo se možná bojej, že když tam přijde někdo, kdo IT rozumí, tak okamžitě ztratěj hodnotu.



Přitom mít ajťáka jako HR má hodně výhod, např. výběrové řízení bez otázek, kde se vidíte za 5 let. Příprava vzdělávacích programů, které mají smysl. Tak proč mi nikdo nedá šanci?