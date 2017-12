Je vlastnost před a po každé iteraci invariantem?

Dobry vecer prajem,Mam tu problem s jednou otazkou s ktorou si neviem dat rady.Nevsimajte si vyklikane odpovede, uz len tipujem.som si takmer isty ze spravna odpoved je druha.Myslim si ze je to zle lebo napr prvych 6 clenov noveho pola obsahuje len 3 cleny zo stareho pola, nemam tusenia co mysli vetou na poli libovolnych hodnotAsi spravneAsi tiez spravne, predpokladam ze j mysli poziciu v novom poliAsi plati, v celom novom poli bude 42Asi tiez plati, vsade bude aAsi neplati, j porusuje podmienku j <= iBohuzial moje myslenie je zle, a neviem si dat rady, bol by som vdacny ak by ma vedel niekto upozornit/usmernit co je v mojom mysleni zle, dakujem a dobru noc prajem vsetkym.