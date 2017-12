Chtěl bych v pythonu udělat hudební aplikaci, která by realime zobrazovala hru nebo na klavír. GUI bych chtěl mít ideálně přes websocket v html/js nebo v gtk. Vizualizace by měla vypadat nějak takto http://littlebluerodent.tripod.com/MIDI/Piano_roll_single.png (jde mi hlavně o to grafické znázornění výšek a délek tónů.) Ale nevím jak na to. Neexistuje na to nějaká knihovna? Python, HTML/JS i GTK ovládám.