Čím nahradit vpsFree.cz

Shanim sluzbu ktera by se blizila, ale aby na niv aktualni verzi(nekde mam docker-compose v3 soubory) a bez ruznych rovnaku na vohejbaky. VPSFree mam dlouho, ale jak jsem se naucil delat s Dockerem a zvykl si na nej tak je to duvod hledat neco noveho :-(- moznost navolit si parametry a idealne je menit dynamicky (mnozstvi ram, velikost disku, pocet CPU)- SSD- pravidelne snapshoty na nejaky jiny stroj- NAS na jinem stroji - bud mount nebo ssh pristup (kdyz uz to nekdo ma tak pres FTP jako hetzner coz je voser)- co nejlepsi cena za GB RAMZejmena ty snapshoty a NAS jsou veci ktere nejsou v nabidce uplne bezne. Nechci resit co se stane kdyz se nekde posere zelezo. Prijdou tam produkcni weby (zadny kruty SLA nebo tak, ale proc si kazit vztahy).Vzhledem k cene vsak bokem koukam i na https://www.soyoustart.com/cz/zakladni-servery/ - sice tam neni bod 1, ale to si dokazu za ty prachy nadimenzovat dostatecne, NAS maji vcetne NFS/CIFS. Ale radsi bych "cloudove" VPS.