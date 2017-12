MikTex 2.9 portable / pdflatex - No hyphenation patterns were preloaded...

Prosím znalce LaTeXu o radu s nefunkčním dělením slov.

Jelikož jsem na tento problém našel v Google spousty dotazů, ale žádnou funkční odpověď, pokládám tutéž otázku sám, zda mi nějaký zkušený uživatel LaTeXu poradí:



MikTex 2.9 portable pro Windows (pdflatex) mi hlásí následující warning a dělení slov funguje špatně (neboli spousta řádek v dokumentu přeteče šířku stránky a ta slova, která se rozdělí, se obvykle rozdělí špatně, neboť nastavení dělení slov je i přes nainstalovanou češtinu převzaté z angličtiny):



Package babel Warning: No hyphenation patterns were preloaded for

(babel) the language `Czech' into the format.

(babel) Please, configure your TeX system to add them and

(babel) rebuild the format. Now I will use the patterns

(babel) preloaded for \language=0 instead on input line 53.



Minimální dokument pro reprodukci problému je tento:



\documentclass[a4paper]{book}

\usepackage[czech]{babel}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage[T1]{fontenc}



\begin{document}



\chapter{Test chapter}

\paragraph{Test paragraph}Test text.



\end{document}



Dokument generuji přes pdflatex:



%latexpath%\pdflatex.exe test.tex



Češtinu mám nainstalovanou prostřednictvím těchto balíčků (balíčků mám nainstalováno více, ale babel-czech + arabi by měly poskytnout plnou podporu češtiny a problém lze reprodukovat i pouze s těmito):



%MIKTEXDIR%\texmfs\install\miktex\bin\mpm.exe --verbose --repository=%PKGDIR%\ --install babel-czech

%MIKTEXDIR%\texmfs\install\miktex\bin\mpm.exe --verbose --repository=%PKGDIR%\ --install arabi



(Instalace skončí bez chyby.)



Čeština je po nainstalování babel-czech zaškrtnutá v GUI konfigurátoru. Též veškerá další podpora češtiny funguje v pořádku (fonty, typografie, ...) - jediné, co v mém dokumentu nefunguje, je dělení slov. Hyphenation patterny se v adresářové struktuře nacházejí (soubor hyph-cs.tex), zjevně se tedy jedná o problém v konfiguraci a nikoliv chybějící balíček.



Používám MikTex verzi 2.9.6210 (nejnovější je 6521), ale jelikož dělení slov je naprosto zásadní funkčnost, nečekám, že by rok stará distribuce nebyla schopná slova dělit.



Co dělám špatně? Je třeba nainstalovat nějaké další balíčky pro dělení českých slov? Nebo musí být konfigurace po instalaci babel-czech přes commandline příkaz mpm.exe nějak aktualizována dalším příkazem? Možná je třeba přidat nějaký \usepackage nebo cokoliv jiného do dokumentu?



Děkuji za rady.