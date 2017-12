Koukám že ty budeš odborník podle kombinace termínů v dotazu. nicmémě to jde. html potřebujšeš tak jako tak. Zatímco PHP by na to použil jen blbec.A jde to i bez(pomocí :checked nebo :target a triki s position a z -index) A není to posunovač, ale nějak jinak se tomu nadává (carousel, nebo Kalousek