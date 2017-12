VŠ a k čemu? Tak či tak dělám „lopatu“

Zdar borci,

Asi ma zabijete za dalsiu takuto temu, ale nemozem si pomoct. Dlhsi cas premyslam nad urcitou vecou. Po strednej plny elanu, som isiel na VS do CR, zameranu na IT. Preco CR? Kvalita skolstva. FIT VUT je podla mna dost kvalitna skola a mozno s tazkostou jej moze konkurovat nejaka slovenska (max. FIIT STU). Celkom ma skola potrapila, predlzovanie rocnika, nejaky predmet som si aj zopakoval, ale nakoniec som to dal. Nabuseny vedomostami o sietach, kompilatoroch, signaloch, a pod.



Samozrejme po skole sa bolo treba zamestnat (pracoval som uz aj brigadne popri skole). Co z toho vsetkeho nauceneho som vyuzil dodnes? Ani jedno. Dost ma to mrzi, ale mam pocit, ze ani nie je kde vyuzit nieco taketo. Robil som na webovych veciach, windows desktop, mobily. Veci, ktore by som zvladol robit aj keby nemam VS. Viem, ze VS neuci cloveka programovat, skor dava rozhlad.



O to viac ma mrzi fakt, ze dnes sa kazdy vyhlasuje za vyvojara, pretoze ovlada jeden z X JS frameworkov. Firmy nehladaju kvalitu, nemaju ani hlbsiu ideu, preco robia to, co robia. Same eu fondy, statne zakazky. Lamem si hlavu otazkami, prijde doba, aka bola kedysi, ze programatorom nebol kazdy druhy, ze programator nieco znamenal a ze sa k tomu aj tak postavia firmy?