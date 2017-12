zajimaji me 100gbe doporucene pcie karty, zatez cpu, na co si dat pozor.. da se zacit s qsfp+ a pouzit stejny kabel i koncovky pri pozdejsim upgradu na 100gbe qsfp28?



jde mi o point to point 100gb most mezi dvema body. vzdalenost do 100 metru.



karta v hledacku:

MELLANOX-MCX455A-ECAT-100GbE-100Gb-s-EDR-INFINIBAND-CONNECTX-4-VPI-825110-B21



diky