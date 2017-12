Cheatováná v multiplayer hrách

On ovsem dela vyhradne to, co mu hra, potazmo jeji tvurci dovoli delat == oni to tak chteji.



A k tvoji otazce ... dost pochybuju (respektive zadnou neznam), protoze to by vyzadovalo mozna jednu, mozna i dve mozkovy bunky na strane vyvojare. Tzn ... resit to, co muzes videt, a kam se jak muzes dostat, na strane serveru. Coz tak nejak pochopitelne taky znamena, ze ti HW z popelnice neudrzi 10k hracu, ale mozna desetinu, mozna setinu.



Castecne to resi WoTko, coz ovsem neni fps.