Ahojte,nemate nahodou niekto https://www.ebay.com/itm/382283329048 Vyzera vcelku zaujimavo, tak som na skusku objednal, minimalne na zachod sa urcite hodi, teda ak vobec bude fungovat.Vcelku by ma zaujimalo aky to ma HW, urcite to nie je nic extra, no zvedavost nepustiPripadne, mate skusenosti s inymi? Akymi? Nemyslim tym PSP a podobne, zaujimaju ma vylozene nobrand ;-)