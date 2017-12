Linux admin

Nejaku dobu sa hram s Linuxom, googlim a sledujem videa na YT. Hlavne skusam ako sa v systeme pohybovat, naco sluzia jednoltive prikazy atd. Jednoducho zakladne veci. Rad by som si buduce leto skusil nast nejaku staz pre juniora alebo mozno full-time podla skoly a skills (studujem na VS informatiku piatky+soboty). Naco by som sa mal zamerat alebo co skusit naistalovat a vediet spravovat? Resp. co zamestnavatelia vyzaduju?

Okrem ineho mam nejake skusenosti s IT support (oprava pc), sietove zaklady prakticke aj teoreticke. Anglicky jazyk je samozrejmost. Trosku som pricuchol aj k windows serveru.



Budem vdacny za zmysluplne odpovede.