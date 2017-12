Překlad PHP 5.6.32 pro ARM

Dobrý den vážení kolegové (když si na to někteří tolik potrpíte),



velice děkuji za rady, přidání

--with-mysqli



částečně pomohlo. Jedna z aplikací již funguje.

Tohle si zprovozňuji pro sebe, nikoliv na zakázku pro někoho za peníze.



Nicméně owncloud stále nefunguje, viz chyby níže.



Aktuálně použité direktivy pro překlad PHP:

'./configure' '--prefix=/usr/local/php' '--with-apxs2=/usr/bin/apxs' '--enable-mbstring' '--with-curl' '--with-openssl' '--with-xmlrpc' '--enable-soap' '--enable-zip' '--with-gd' '--with-jpeg-dir' '--with-png-dir' '--with-mysql' '--with-freetype-dir' '--enable-intl' '--with-xsl' '--enable-maintainer-zts' '--with-mysqli'



Chyba v owncloud



Exception occurred while logging exception: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: could not find driver

#0 /var/www/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(429): OC\DB\Connection->connect()

#1 /var/www/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(389): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatformVersion()

#2 /var/www/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(328): Doctrine\DBAL\Connection->detectDatabasePlatform()

#3 /var/www/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(623): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatform()

#4 /var/www/owncloud/lib/private/DB/Connection.php(146): Doctrine\DBAL\Connection->setTransactionIsolation(2)

#5 /var/www/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php(172): OC\DB\Connection->__construct(Array, Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))

#6 /var/www/owncloud/lib/private/DB/ConnectionFactory.php(141): Doctrine\DBAL\DriverManager::getConnection(Array, Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))

#7 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(472): OC\DB\ConnectionFactory->getConnection('mysql', Array)

#8 /var/www/owncloud/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))

#9 /var/www/owncloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(111): Pimple\Container->offsetGet('DatabaseConnect...')

#10 /var/www/owncloud/lib/private/ServerContainer.php(87): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('DatabaseConnect...')

#11 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(1121): OC\ServerContainer->query('DatabaseConnect...')

#12 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(233): OC\Server->getDatabaseConnection()

#13 /var/www/owncloud/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))

#14 /var/www/owncloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(111): Pimple\Container->offsetGet('AccountMapper')

#15 /var/www/owncloud/lib/private/ServerContainer.php(87): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('AccountMapper')

#16 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(973): OC\ServerContainer->query('AccountMapper')

#17 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(238): OC\Server->getAccountMapper()

#18 /var/www/owncloud/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))

#19 /var/www/owncloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(111): Pimple\Container->offsetGet('UserManager')

#20 /var/www/owncloud/lib/private/ServerContainer.php(87): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('UserManager')

#21 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(966): OC\ServerContainer->query('UserManager')

#22 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(278): OC\Server->getUserManager()

#23 /var/www/owncloud/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))

#24 /var/www/owncloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(111): Pimple\Container->offsetGet('UserSession')

#25 /var/www/owncloud/lib/private/ServerContainer.php(87): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('UserSession')

#26 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(990): OC\ServerContainer->query('UserSession')

#27 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(518): OC\Server->getUserSession()

#28 /var/www/owncloud/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))

#29 /var/www/owncloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(111): Pimple\Container->offsetGet('AppManager')

#30 /var/www/owncloud/lib/private/ServerContainer.php(87): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('AppManager')

#31 /var/www/owncloud/lib/private/Server.php(1311): OC\ServerContainer->query('AppManager')

#32 /var/www/owncloud/lib/private/legacy/app.php(313): OC\Server->getAppManager()

#33 /var/www/owncloud/lib/private/legacy/app.php(107): OC_App::getEnabledApps()

#34 /var/www/owncloud/lib/base.php(579): OC_App::loadApps(Array)

#35 /var/www/owncloud/lib/base.php(1013): OC::init()

#36 /var/www/owncloud/index.php(54): require_once('/var/www/ownclo...')

#37 {main}



Ještě nějaký nápad co přidat?



Velice děkuji za pomoc.