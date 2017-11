Tuhle se na me kolega dival se zdvizenym obocim, ze delam na projektu v Angular 1. Pry uz je to stare.



Me je to jedno, ja frontendak nejsem a idealne budu pouzivat standard, který je daný ASP.NETem. A cau. Coz se samozrejme neda rict o tech, co delaji Javu, PHP, Python a ty dalsi blbiny, tam nic standardizováno nemají. Nejhorší to mají Javisti. Ale kdo chce kam... Javisti jsou jako Jarda, mají rádi, když je na výběr.