Vypnutí automatického přidávání tiskáren v CUPS/Gnome

/etc/cups/cupsd.conf

Browsing Off

BrowseLocalProtocols none

cupsctl --no-share-printers

Ahoj, na dvou počítačích používám distribuce (Ubuntu 17.10, Debian testing), které obsahují prostředí Gnome 3, CUPS atd. Neskutečně mě otravuje, jak mi systém neustále automaticky přidává tiskárny, které našel v sítí. Chci pouze ty, co si přidám sám. Hledal jsem na Google a našel jsem dva způsoby:1) upravita nastavitNastavit Browsing na Off nepomáhá a tudíž se musí vymazat protokoly z BrowseLocalProtocols. Tento způsob se mi zdá dost divný, já v podstatě nezastavuji hledání jako takové, ale pouze mažu protokoly.2) použít příkazToto mi funguje pouze do restartu. Poté je vše při starém.Víte někdo jak se má správně toto automatické hledání a přidávání tiskáren vypnout?