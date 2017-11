Jak v ublocku přeřvat !important css pravidlo ?

<style type="text/css" rel="stylesheet" media="all">

body, .affiliate.top {background-image: url("http://xboxweb.cz/splašky.jpg") !important; }

</style>



xboxweb.cz##body:style(background-image: none !important; background-repeat: repeat-y ;)

Zdravím, na jednom zlobivém webu dávajíZkoušel jsem pravidlo do ublocku (static filtry)Jenže první pravidlo neprojde (je škrtlé) a platí stále pravidlo definované výše?Nevíte jak na to? Jde mi o to přepsání samotné bacgrkound-image, i když by stačilo definovat xboxweb.cz##body:style(background-size: 1px 1px)Případně existují jiné doplňky (typu Stylish), které počítají s vychcaností typu !important? I když bych nejradši zustal u jediného doplňku pro "korekci webů" ublock.A pak by mě zajímalo, jde nějak v ublocku definovat síťový filtr (tedy že blokuje requesty) na základě DOM/CSS kontextu? Jde mi právě o obrázky typu body:background-url("./adresa_k_obrázku_jehož_url_se_nijak_výrazně_neliší_od_obrázků_v_článku.jpg")