Ahoj,Může mi někdo poradit co znamená "U" u asus wifi routeru?napr: "RT-AC53" vs "RT-AC53U"U nss ty U verze skoro zadný nejsou.Taky jsem našel tuto tabulku: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Asus_routers Zajímalo by mě co přesně znamená "AC spec"DdekujiDěkuji za pomoc