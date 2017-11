Jake mate zkusenosti a nazor na sifrovany mailbox tutanota.com

Nasel jsem par mesicu na zpet poskytovatele sifrovaneho mailu tutanota.com, ozkousel jsem to, a vypada, ze funguje dobre, par veci jsem si vygooglil, ale chci se zeptat na zkusenosti.



Pomerne jasne uvadeji, ze mailova schranka je sifrovana a maily v ramci sluzby jsou end-to-end sifrovane. Malily mimo server (jiny prijemce) je mozne take zasifrovat a zvolit heslo. ALE to ze je mailbox bezpecne sifrovany, to nelze nijak dokazat, ze tam neni backdoor. Na zaklade provareneho incidentu by jedine slo potvrdit, ze tam backdoor je, coz se zatim nestalo.



Neni potreba zadavat sekundarni mail, nebo dokonce telefon, heslo neni mozne obnovit, co je znameni, ze tam backdoor spise neni.



Svoji polohu, i IP adresu lze skryt prez Tor, a to i pri zalozeni, cely text mailu, vc. hlavicky je mozne editovat, spise dobre znameni.



OTAZKA - mate vy nejake dobre ci spatne zkusenosti z tutanota ? Myslite si, ze poskytovatel nedava-nemuze dat obsah mailove schranky tretim stranam, uradum ? Chranit je potreba hlavne seznam kontaktu a kdy jsem si s kym psal. Pak take samotny obsah mailu. Logy, kdy a odkud jsem se prihlasil, poskytovatel samozreme ma, poloha lze ale skryt prez Tor. A cas na serverech je podle vseho UTC.



Je spise pravdepodobne, ze poskutovatel muze dat obsah mailu, seznam kontaktu treti strane ci nikoliv ? Pravdou je, ze se jedna o Nemeckeho poskytovatele a tam osobni svoboda opet zacina upadat.