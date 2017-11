Nastavil jsem si na svém telefonu s Andoidem wifinu UPC Wi-free. Postupoval jsem podle návodu ( https://www.upc.cz/pece-o-zakazniky/stavajici-zakaznik/wifree/#pripojeni ). Jediné co jsem z něho porušil, bylo to, že jsem si nenainstaloval certifikát, který tam uvádějí. Připojení i přesto funguje. Otázka zní, zda to moje nastavení nepředstavuje nějaké bezpečností riziko (zejména krádež mých přihlašovacích údajů a jejich následné zneužití).