ZFS deduplikace a spotřeba paměti

Virtuální stroj pod ESX, 2 CPU, 4GB RAM, data nextcloudu ve vlastnim poolu ...



ZFS mám jen na data, OS běží z EXT4. Z ext4 občas na ZFS přemigruju konkrétní adresáře, typicky /var/log/, /var/lib/mysql/ apod ...



V tuto chvíli cca do 20 strojů, b2hem dvou let žádná ztracená data, žádné výkonnostní problémy/excesy ...



Vše na debianu od deb 7 ...



zpool status -D datapool

pool: datapool

state: ONLINE

scan: none requested

config:



NAME STATE READ WRITE CKSUM

datapool ONLINE 0 0 0

f37a2fb8-f9aa-4671-9ff4-d5df4a83a5d2 ONLINE 0 0 0



errors: No known data errors



dedup: DDT entries 1494947, size 291 on disk, 157 in core



bucket allocated referenced

______ ______________________________ ______________________________

refcnt blocks LSIZE PSIZE DSIZE blocks LSIZE PSIZE DSIZE

------ ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- -----

1 1.08M 136G 136G 136G 1.08M 136G 136G 136G

2 278K 34.5G 34.5G 34.5G 645K 80.2G 80.2G 80.2G

4 68.4K 8.54G 8.54G 8.54G 275K 34.4G 34.4G 34.4G

8 279 32.8M 32.8M 32.8M 2.53K 300M 300M 300M

16 45 5.01M 5.01M 5.01M 870 98.1M 98.1M 98.1M

32 118 14.3M 14.3M 14.3M 5.76K 718M 718M 718M

64 350 43.5M 43.5M 43.5M 40.5K 5.04G 5.04G 5.04G

128 20 2.50M 2.50M 2.50M 3.62K 464M 464M 464M

256 2.94K 376M 376M 376M 1.05M 135G 135G 135G

128K 1 128K 128K 128K 200K 25.0G 25.0G 25.0G

Total 1.43M 179G 179G 179G 3.28M 417G 417G 417G