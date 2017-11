Dobry den.

Potrebujem poradit. Mam SQL Express 2012.V databazy je xyz tabuliek. Ak chcem zmazat udaje pouzivam klasicky delete from xxx.xxx.xxx where xy. Funguje to presne ako ma. Problem nastal pri jednej. Po prikaze DELETE FROM XX.XX vypisuje ze bolo zmenenich 512 riadkov a vyzera to v poriadku ale ked dam select * from xx.xx vsetky udaje su tam. Ak znova spustim delete query znova to vypise ze to zmazalo 512 riadkov.



v com je problem ?