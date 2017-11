Jaký firewall na bonzující androidy

Poradíte, jak nastavit android, aby neodesílal gps data, i když jsem to zakázal ? Omlouvám se za jednoduchá dotaz, mám od včera android telefon a předtím jsem se o dotykové a android mobily nezajímal.Jaký firewall do androidu, které podobné práskání a volání domů odchytí? Slyšel jsem názory android odboráníků, že prý antiviry pro android "z podstaty" nemohou fungovat (jako že asi běží v sandboxu, tak buď ve svém sandboxu vir neuvidí (dle mého úsudku např že kalkulačka odesílá telefonní čísla), nebo pokud vir napáchá globální škody jako např. že komunikace na nějaké servery bude evidentně podvržená, tak s tím stejně nic neudělá ), zajímalo by mě to, jestli se to týká i firewallů.