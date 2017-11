Windows 7 a Kaby Lake

Dobrý večer všem,Budu si kupovat nový notebook: Acer Predator PH317-51A chtěl bych provozovat Dual-Boot stejně jako na mém současném notebooku.Windows 7 + Linux Mint MateProblém je že nový notebook má procesory Kaby Lake.A na stránkách výrobce Aser jsou pouze ovladače na Windows 10.Na internetu jsem nenašel moc jasné odpovědi co se této problematiky týče jen že:- Je problém s instalací Windows 7 přes USB- Není podpora pro procesory Kaby Lake (Zajímalo by mě co přesněji to obnáší jestli procesor nebude dosahovat takových výkonu nebo něco nepůjde?)- kde seženu ostatní ovladače (A může se stát že nějaký ovladač už ani neseženu?)Děkuji za pomoc.