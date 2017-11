Naco to pouzivas? Nemas prehliadac? Nemas nahodou aj appku, ktora ti povie, kedy mas ist na wc?



Ze zkušenosti mám appku, jelikož 8 hodin prohlížeč otevřený fb nevydrží.. zahltí se a zaseká se.... pak neskutečné sbírání dat ukládaný na HDD je neskutečný... Jednou za jeden den to nasbíralo i 4 GB za 8 hodin a to je dost, za to ta aplikace uchovává jen část. (třeba za den 300 mb)Jinak otevřený FB po dobu 7 dnů stahne i 40 GB a to jen máš otevřenou stránku, jelikož jsem na sociální sítě docela upoután, vidím to jako dost velkou nevýhodu, aby se to takto zahlcovalo. Jenom pro info, tento problém mě váže od roku 2016, zatím to ani jeden prohlížeč nefixnul takové zahlcování.