Ahoj,



mám textový soubor ve kterém je výstup z SHA (hash a cesta k souboru) oddělený mezerou. Bohužel i názvy souboru mají mezeru, takže nemůžu přijít jak si zobrazit pouze cestu.



Nejlepší by bylo v awk definovat $1 do $NF - ale nikde jsem něco nenašel.



Jelikož hashe jsou stejně dlouhé, dalo by se nějak na 66 pozici vložit jiný oddělovač?