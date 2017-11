Jak na Facebook?

Spadám do kategorie 30-40 let a vmém okolí jsem již prakticky jediný, kdo není na Xychtbooku. Kromě mých rodičů ho mají snad úplně všichni, včetně rodičů partnerky (60+) ale zejména staří známí, přátelé, spolužáci se kterými jsem ztratil kontakt třeba i před 20 lety.



Přestože je to podle mě úplně dememtní šmírující služba, dav hlasuje nohama, a tuhle dekádu je FB prostě IN. Jistě, že se lze chovat racionálně, mít FB v Adblocku (což stejně mám), nedávat tam nic moc osobního ani prezentovat svou abscenci jako pozvánku pro zloděje. Stejně je ale děsivá přestava, že v jednom bodě se sbíhají informace o všech lidech, kdo se s kým zná jaké má přátele, zájmy.



Jenže co s tím, dá se vůbec tento trend zastavit? Jak jste to vyřešili vy? Rezignovali jste a máte FB? Přece jenom ta možnost udržet kontakt s lidmi, který byste ještě před pár lety před dobou internetu nenávratně ztratili, má něco do sebe. Bohužel konkrétní službu v tomto případě volí většina....