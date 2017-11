dotaz na shell bash (příkazy na pozadí a přepínání)

bg

(a=1;while(true); do sleep 0.4; ((a=a+1)) ;printf "ooo %d lll

" $a ; done )

já:~ user$ a=1;while(true); do sleep 0.4; ((a=a+1)) ;printf "ooo %d lll

" $a ; done

ooo 2 lll

ooo 3 lll

^Z

[1]+ Stopped sleep 0.4

já:~ user$ fg

sleep 0.4

já:~ user$ ----

-bash: ----: command not found

já:~ user$ (a=1;while(true); do sleep 0.4; ((a=a+1)) ;printf "ooo %d lll

" $a ; done )

ooo 2 lll

^Z

[1]+ Stopped ( a=1; while ( true ); do

sleep 0.4; ((a=a+1)); printf "ooo %d lll

" $a;

done )

já:~ user$ fg

( a=1; while ( true ); do

sleep 0.4; ((a=a+1)); printf "ooo %d lll

" $a;

done )

ooo 3 lll

ooo 4 lll

^C

Zdravím, zajímalo by mě, jak v shellu udělat tyto věci související s spouštěním příkazů:1. mohu spusit nějaký příkaz na pozadí. Nebo bez & na konci, s tím, poběží v popředí. Pokud zmáčknu Ctrl Z, tak se příkaz POZASTAVÍ (modelová situace: server uzavře spojení mezitím) a musím dát příkaz. Co když chci ten příkaz rovnou přehodit na pozadí bez přerušování (nejde mi o to, že pak mohu dát wget -C -, ale jak dosta běžící příkaz na pozadí na jeden zátah bez přerušení, což ale Ctrl Z dělá) ? Zkoušel jsem různé Zkratky Ctrl+* a nenašel odpovídající.2.Proč příkazfunguje dle očekávání, že po přerušení přes Ctrl+Z se pozastaví a lze ho obnovit, zatímco varianta bez závorek kolem celého while souvětí se po Ctrl+Z zastaví, ale po příkazu bg / fg /ručnímu zaslání signálu SIGCONT se to hned ukončí.Vím, že () spustí nový subproces, což je vidět "i v prohlížeči úloh terminálu". V prvním případě se zastaví celý jen podproces sleep, v druhém se zastaví podproces bash i shell.Vrtá mi ale hlavou, proč se to neobnoví, mám 2 hypotézy (neodborně formulované:) Buď za to může příkaz sleep, který se prostě neobnoví(, což jsem ale vyloučil, když jsem si hrál s příkazem sleep 5 - při obnovení/fg/bg se obnoví čekání), takže druhá možnost je, ... nevím. Očekával jsem, že smyčka bude pokračovat... Proč?3. Co dělají řídící příkazy Ctrl+ {O,M,I,U,R,J} různě umožní "psát" do výpisu, ale to je ,co pozoruji... Očko nechá běžet program, ale nevypisuje výstup.