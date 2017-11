Ahoj, tuší někdo, jak zabalit asi 150tis jpg. souborů z NTFS USB disku do jednoho souboru na raspberry s vypnutým swapem? (záznam z motion kamery za asi poslední měsíc).



Pokus o tar -zcvf nebo zip -R

končí fatálním nedostatkem paměti.

Na rapsberičku je cca 100MB volné RAM. Swapač na SD kartě je vypnutý. Samozřejmě můžu zapnout swap na USB ntfs disku, ale to je dost nehezke podepření klackem.

Zkoušel jsem něco jako --memory=xx, ale to nepomáhá.



Je mi jedno, že se to bude balit třeba tejden. To raspberičko vysí na zdi a jede furt...