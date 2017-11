Pixate prototyping pro iOS

Zdravím. Mám takový dotaz. Dělám prototypy pro aplikace na Androida a iOS. Rozhodl jsem se pro tento účel použít software Pixate Studio. Jeho vývoj už byl ukončen, protože firma Pixate, Inc. byla koupena Googlem. Avšak kdo má svojí kopii Pixate staženou, může jí jako freeware používat dál. Existuje pak player na Androida a iOS (jmenuje se prostě "Pixate"). Na Androida je player ještě pořád k dispozici na Google Play. Ale pro iOS se to už sehnat nedá, snad kromě lidí, co mají ten player už stažený a zazálohovaný. Já mám skoro všechno, tzn. Pixate Studio pro Windows a Mac OS X, dále player pro Androida, ale pro iOS player nemám. Prosím, kdo má svou zazálohovanou kopii, ať se mi ozve tady do fóra. Doufám, že to není příliš offtopic. Když tak ocením, když se ozvou lidé, kteří vědí o lepší alternativě k Pixate Studio, pokud možno pro Linux.