ehmmm : nie tym to nie je to je "vlastnost" ked system nedetekuje "nieco" vyhadzuje taketo errory co je v poriadku.

Ja si myslim ze to skapina prave na ten threading ale nie som si na isto.

Tam dalej to pada na line 88 co je prave cast programu ktora by mala bezat pod tym threadingom ale ten padne o kusok vyssie