A kolik takový server zvládne klientů? 100? 500?



Zalezi na tom, jak tlusty server si poridis. I blbe PC by melo zvladnout hodne, pokud si nezapnes kompresi prenosu. Ta by to pri velkem poctu klientu mohla dostat do kolen. Ostatne si to otestuj - pust si SSH na nejakem slabem notebooku a pust si proti tomu prenos pres SFTP, idealne z vice masin najednou. Koukej na top, co ti dela CPU. Snad ti to da trochu predstavu.