Jak a čím čistit komponenty počítače

Zdravím. Tak jsem po dvou letech otevřel skříň počítače a nestačil jsem se divit. Tak zaneřáděný počítač jsem ještě neviděl. Všude tlusté nánosy prachu. Na grafický kartě mastný nános prachu a světe div se, co tam ještě bylo - pavučiny kolem větráku od CPU. Divím se, že mi počítač šlapal. No ale teď už nešlape. Myslím, že je na vině grafická karta. No ale v podstatě bych potřeboval vyčistit počítač od veškerého bordelu.



A tak se ptám na vaše zkušenosti o tom jak a čím čistit vnitřek počítače, všechny jeho komponenty etc.



Myslím to vážně. Vím, že je to zvláštní téma pro diskuzi, ale i toto je problematika, která je důležitá z hlediska údržby hardwaru, se kterou se můžou ajťáci muset někdy vypořádat.