Zdravím ve spolek,



nemáte prosím někdo zkušenosti s dotazovaním se na .eu domény? Respektive přes whois.



Potřeboval bych check do icingy, který mě bude zjišťovat expiraci .eu domén. EUčka jak známo klasický whois nepodporují...



Případně, neřešil někdo nějaký APIčko, přes které by to bylo možné?



Díky za odpovědi.