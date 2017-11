No to je zase firma k pohledání, když ani neumí zaplatit nástroje pro vývoj. Proč si furt všichni myslí, že sw má být zadarmo? QT je kvalití knihovna, lepší než nějaká Java nebo Kotlin. To je jak ty žumpy co používají Eclipse protože nejsou schopni dát ani 4000,-/ročně za Ideu.



Qt je placené jen v určitých případech, tuším že pokud ti stačí použít již zkompilované knihovny z Qt, je to zadara. Nevýhoda je, že o to větší ta appka bude, protože musíš tahat celé knihvny, ikdyž z nich použiješ jen Fň.