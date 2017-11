Fedora 25 se sype od první chvíle

1. Jak v linuxu fedora 25 přijmu soubor přes bt? fedora má gnome. zapnu bt, ale při odesílání z mobilu , vybrání zařízení se jen ukáže na něm unable to connect. ani se to nezmění, když ho spráruji. ani nikde nevidím nastavení/zapnutí příjmui souborů.

2. kde v linuxu nastavím politiku přijímání souborů (nutnos párování, nutnost potvrzení, bez ničeho)

3. proč když v shotwell programu chci dám Upravit, tak program dřív nebo později spadne? Hackersky jsme spustil přes terminál 'shotwell demo.jpg'

výstup:

shotwell:2552): Gdk-WARNING **: No grabbed seat found, using the default one in order to map popup window 0x55f363407020. You may find oddities ahead, gdk_seat_grab() should be used to simultaneously grab input and show this popup



(shotwell:2552): Gdk-WARNING **: No grabbed seat found, using the default one in order to map popup window 0x55f363407020. You may find oddities ahead, gdk_seat_grab() should be used to simultaneously grab input and show this popup

---Zásek zde---

Segmentation fault (core dumped [obraz paměti uložen])

.