mám problém v chromium, když si otevřu https://www.facebook.com/.../inbox/ ,tak začne vibrovat vertikálně obrazovka (respektive jen část s s recordem komunikace a odpovědním okénkem) asi o 2mm (20px asi) frekvence je asi 60HZ, spotřeba procesoru vzroste z klidových Package 5W (IA,GT 0W) na 24W ( Package 22W, IA 6W, GT 6W, zbytek kde; to by mě také zajiamalo)? Nevíte co je to zač, nestává se to pokaždé